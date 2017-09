Jubiläumsshow der Event-Physik

Auf zehn spannende Jahre voller verrückter Ideen, spektakulärer Experimente und unvergesslicher Shows kann die Event-Physik zurückblicken. Zwischen der ersten Show im Jahr 2007, bei der der Tagesablauf der Physikstudentin Marie im Mittelpunkt stand, und der jüngsten Show „Sound of Physics“ im letzten Jahr, bei der sich alles um das Thema Musik und deren Entstehung drehte, wurde von den Studierenden der Event-Physik ein großer Fundus an faszinierenden, beeindruckenden und überraschenden Experimenten aufgebaut. Zehn Jahre geballte Show-Erfahrung werden nun mit einer großen Jubiläumsshow gefeiert. Berühmte Klassiker wie der PET-Knall werden dazu um außergewöhnliche Elemente wie einen LKW-Reifen ergänzt. Der Tesla-Transformator („Hauptsache Blitze“) als absoluter Publikumsliebling zeigt sich in ganz neuem Licht. Eine magnetische, ultrakalte Flüssigkeit, die aber sehr heiß brennt, ein Riesen-Fidget-Spinner am Stiel und der transportierte Mann – die Zuschauer können sich auf eine abwechslungsreiche Show-Vorlesung mit ganz neuen Erfindungen und Rückblicken auf die vergangenen zehn Jahre freuen.

Der Eintritt ist kostenlos. Im Vorfeld müssen aber Platzkarten über www.event-physik.de gebucht werden.

Ort: Universität Paderborn, Hörsaal C1

Termine:

Donnerstag, 28.09.2017 um 17 Uhr

Freitag, 29.09.2017 um 19 Uhr

Montag, 02.10.2017 um 17 Uhr