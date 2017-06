Jugend musiziert Bundeswettbewerb

Hier spielt die Musik: Rund 2.500 Musiker sind vom 1. bis 8. Juni 2017 in Paderborn zu Gast, um rund um die Pfingsttage am Bundesfinale von „Jugend musiziert“ teilzunehmen. Das spektakuläre Musikereignis überzeugt mit einer großen Vielfalt musikalischer Werke. So ist für jeden Geschmack etwas dabei: In den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang (klassisch), Drum-Set (Pop), Gitarre (Pop), Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik stellen die vielversprechendsten Nachwuchstalente ihr Können unter Beweis und verzaubern das Publikum. Neben den öffentlichen Wertungsspielen finden zusätzlich zahlreiche weitere Konzerte statt. Den fulminanten Auftakt bildet das große Begrüßungskonzert zum Beginn des Bundesfinales. Anschließend werden im gesamten Wettbewerbszeitraum täglich Preisträgerkonzerte veranstaltet. Die Wertungsspiele finden an verschiedenen Orten statt.

Infos und Programm: www.jugend-musiziert.org

Das gedruckten Programm ist in der Kulturwerkstatt erhältlich.