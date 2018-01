Karibuni – orientalische Lieder für Kinder ab 4 Jahren

Wo einst die Fürstbischöfe wohnten, erklingen am 2. Februar orientalische Lieder in deutscher Sprache, unter anderem das arabische Lied von „Opas Esel“, das Lied vom Händler „Cerciyo“ aus Kurdistan und „Iseyekum“ aus dem Sudan. Begleitet wird alles zum Beispiel von der arabischen Laute Ud und der Trommel Darbuka. Mitsingen und mittanzen ist erwünscht! Das Trio Karibuni zeigt, wie es geht.

Ort: Audienzsaal im Residenzmuseum in Schloß Neuhaus

Beginn: 16 Uhr