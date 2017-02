Karnevalsumzug im Riemekeviertel am 23.2.

Bald wird es wieder bunt im Riemeke, denn am Donnerstag, den 23. Februar 2017 findet der traditionelle Kinderkarnevalsumzug durch das lebendige Viertel statt – federführend organsiert durch den Grundschulverbund Riemeke-Theodor.

Der Umzug hat bereits eine langjährige Tradition und wird durch Privatpersonen, Sponsoren und die Interessengemeinschaft »das Riemeke« tatkräftig unterstützt.

Unter dem Motto »Ramba Zamba im Riemeke!« marschieren über 500 Kinder aus Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen durchs Riemekeviertel.

Begleitet von mehreren Wagen und Musikkapellen geht es um 9.30 Uhr an der Theodorschule los.

Der Streckenverlauf:

Theodorschule > Konrad-Martin-Straße > Ferdinandstraße > Riemekestraße > Balhornstraße > Aldegreverstraße > Pause am Kreishaus > Grunigerstraße > Riemekestraße > Fürstenbergstraße > Theodorschule