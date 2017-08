Klostermarkt in Dalheim am 26. & 27.8

Wenn Schwester Andrea ihren Weinkeller öffnet, Pater Werner am Grill steht und Pater Gerhard sein Kräuterwissen teilt, dann ist im Kloster Dalheim, heute Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, wieder Zeit für Europas größten Klostermarkt.

Ordensschwestern und -brüder aus 40 Abteien, Stiften und Klöstern in Österreich, Tschechien, Weißrussland und dem gesamten Bundesgebiet kommen nach Dalheim, um auf dem weitläufigen Klostergelände ihre Waren anzubieten.

Das Angebot ist ebenso vielfältig wie die vertretenen Ordensgemeinschaften. Ganz in der Tradition der Klöster stehen ihre Erzeugnisse für achtsame Herstellung, außergewöhnliche Qualität, Reinheit und Naturnähe.

Eintrittspreise: Erwachsene 5,- €, erm. 2,50 €, Kinder und Jugendliche Eintritt frei, LWL-MuseumsCard Eintritt frei.

Beginn: jeweils 10 Uhr