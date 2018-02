Kneipenlesung: Pop(p)-Nieten am 17.2.

Talk about … pop music. Flip Flops sind noch lange hin und schon lange her, es ist Februar. Es ist Winter, es ist kalt, es ist die Zeit, die man gerne musikhörend im Bett verbringt. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Was hat man schon alles ertragen müssen in den vergangenen Jahrzehnten internationaler Rock- und Popmusik …! Ohren zu und durch. Ihr merkt: es wird dringend Zeit, die Ohrenstöpsel rauszunehmen und über Pop-Flops zu lesen. Ein zweites „P“ führt von One Hit-Wondern, von Enttäuschungen an der Klampfe oder am Mikrofon zu Nieten im Bett. Flops, die nichts zu tun haben mit Metallösen oder Zangen, sondern statt Enttäuschung in den Charts jetzt mal zwischen den Beinen. Wie sagt schon eine alte taoistische Weisheit: erfolglose Musiker haben schlechte Groupies …

Eintritt frei.

Ort: Café Röhren; Beginn: 20 Uhr