Kreisfamilientag am 6.5. in Bad Wünnenberg

Spiel, Spaß und jede Menge an Informationen. Das ist das Erfolgsrezept des Kreisfamilientages, der alle zwei Jahre an wechselnden Orten im Kreis Paderborn stattfindet und regelmäßig Tausende von Besuchern anzieht.

Erklärtes Ziel ist es, an einem Tag alle Angebote für Familien unterhaltsam zusammenzuführen. Welche Kindergärten oder Schulen gibt es in meinem Ort? Welche Freizeitaktivitäten werden angeboten? Wo bekomme ich Hilfe, wenn mein Kind Probleme hat oder das Familieneinkommen hinten und vorne nicht reicht? Antworten finden die Besucher bei zahlreichen Akteuren aus der regionalen Familienarbeit, bei Institutionen, Vereinen, Verwaltung und anderen Verbänden.

Die Veranstaltung auf dem Festgelände im Aatal beginnt um 11 und endet um 18 Uhr.