Krippenführung am 6.1.

Aufgrund der guten Resonanz im vergangenen Jahr bietet die Tourist Information Paderborn auch in diesem Jahr wieder Führungen zu den Weihnachtskrippen in den Innenstadtkirchen an. Gästeführer Hans-Hubert Rohde zeigt dabei die unterschiedlichen Krippendarstellungen der Geburt Jesu. Stationen sind der Dom, die Busdorf-, die Markt- und die Gaukirche. Da die Krippen nicht vor Heiligabend vollständig aufgebaut sind, werden die Rundgänge erst nach Weihnachten durchgeführt.

Treffpunkt: Tourist Information

Beginn: 14 Uhr