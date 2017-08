La La Land am 25.8. im Burggarten der Wewelsburg

Die leidenschaftliche Schauspielerin Mia (Emma Stone) und der charismatische Jazzmusiker Sebastian (Ryan Gosling) suchen das große Glück in Los Angeles. Sie halten sich mit Nebenjobs über Wasser und nachdem sich ihre Wege zufällig kreuzen, verlieben sie sich Hals über Kopf ineinander. Gemeinsam schmieden sie Pläne für ihre Zukunft auf der Bühne und genießen den Zauber der jungen Liebe in „La La Land“ – der Stadt der Träume. Doch schon bald müssen Mia und Sebastian einsehen, dass sie Opfer bringen müssen, um ihren Träumen näher zu kommen. Kann ihre Beziehung diesem Druck standhalten?

VVK: 7,- €, AK: 9,50 € (erm. 8,50 €)

Kartenvorverkauf: Pollux by Cineplex Paderborn, Kreismuseum Wewelsburg

Hinweis: Gerne Sitzkissen mitbringen! Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Beginn: 19 Uhr