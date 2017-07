Libori: Platz der Kleinen Künste ab 22.7. auf dem Franz-Stock-Platz

Der Libori-Beitrag des Kulturamts Paderborn setzt einen neuen Akzent am Franz-Stock-Platz, der über Libori bei familiengerechter Gastronomie zum „Platz der kleinen Künste“ mit nicht ganz so lauten Nischenprogrammen wird. Jeden Tag können die Besucher von 15-18 Uhr ein buntes Gaukler-Programm mit Puppenspiel, Zauberei und vielem mehr erleben, und um 19 Uhr schließt sich ein Konzert mit Bands an, die abseits vom Mainstream handgemachte Musik produzieren.

Der Franz-Stock-Platz kann in diesem Jahr mit einer attraktiven Neuerung aufwarten: Analog zum Bierbrunnen für die Erwachsenen steht für die kleinen Libori-Besucher ein Limobrunnen bereit. Für 2,- € gibt es den Libori-Becher, mit dem die Kinder das ganze Fest über kostenlos erfrischende Limo zapfen können. Außerdem lockt ein neues Gastronomie-Konzept mit kulinarischen Angeboten: Ein Hot-Dog-Foodtruck und eine Spanferkel-Kutsche stehen bereit, außerdem können sich die Besucher des Franz-Stock-Platzes mit Chinesischen Waffeln und an einem Coffee-Bike erfrischen. Eine Piratenschiff-Bar gibt es auch.