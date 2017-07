Liborisonntag in der Stadtbibliothek: Komm doch mal runter … am 30.7.

Die Stadtbibliothek öffnet am 2. Liborisonntag von 11 bis 17 Uhr wieder ihre Türen und lädt alle ein, das Haus mit seinem umfassenden Angebot kennenzulernen und wahrzunehmen.

Zum Thema „Komm doch mal runter …“ gibt es auch in diesem Jahr einige Schnupperangebote für Körper und Seele. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Informationen und Demonstrationen zu folgenden Themen: Osteopathie (mit Ellen Driller), Yoga (mit Michael Sander) sowie Trampolin-Training (mit Christof Möring).

Die Cafeteria bietet wie immer Kaffee, Kuchen, Eis und kalte Getränke und lädt auf dem Vorplatz und im Haus zum Verweilen ein. Die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek zeigen allen Interessierten gerne das Haus und informieren über die Angebote und Nutzungsmöglichkeiten der Bibliothek. Ohne Zeitdruck können die Besucher gemütlich stöbern oder gezielt nach ihren Wünschen recherchieren. Alle Medien können selbstverständlich auch ausgeliehen werden. Für Inhaber der Paderborn Karte ist die Ausleihe der kostenpflichtigen Medien an diesem Tag kostenlos.

Ein Tipp: „heiß gelaufene“ Füße vom Liboribummel können vor der Stadtbibliothek mit frischem Paderquellwasser gekühlt werden.