Live-Übertragung: Die Berliner Philharmoniker am 9.6. im Pollux

Zum Abschluss der philharmonischen Kinosaison erwartet Sie ein gleichermaßen aufregendes wie facettenreiches Programm mit dem Star-Dirigenten Gustavo Dudamel am Pult.

Farbig, sehnsuchtsvoll, mit einem leicht exotischen Touch präsentiert sich Antonín Dvoráks in New York entstandene 9. Symphonie »Aus der Neuen Welt« – eine geniale Verschmelzung von amerikanischen Impressionen und symphonischer Musik. In einer spannenden Gegenüberstellung dirigiert Gustavo Dudamel außerdem John Adams’ »City Noir«. Auch hier gibt es eine faszinierende Stilmischung, diesmal zwischen klassischer Musik und dem Jazz der 1940er und 50er Jahre.

Die Live-Üertragung erfolgt in HD und mit 5.1 Surround Sound.

Beginn: 19.30 Uhr