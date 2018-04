MAINFELT am 12.4. in der Kulturwerkstatt

Mitreißender Rhythmus gepaart mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude – so kennen Fans die erfolgreiche Band „MAINFELT“ aus dem Herzen Südtirols. Ihr Folkrock, der so oft als „handcrafted und heartmade“ bezeichnet wird, traf in den vergangenen Jahren den Nerv der

Zeit. Mit ihrem neuen Output „Vice and Virtue“ (Laster und Tugend) gehen Patrick, Kevin, Veit und Willy jetzt einen Schritt weiter und wagen sich in neue musikalische Gewässer.

Beginn: 20 Uhr