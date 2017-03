Martin Casey & Dieter Nowak Trio am 17.3. in der Kulturwerkstatt

Der gebürtige Engländer Martin Casey lebte bis Ende der 1970er Jahre in Paderborn. Hier war er in der Szene in verschiedenen Bands ein vielbeschäftigter Saxophonist und maßgeblich an der Gründung der Paderborner Uni Bigband unter Paul Kötters beteiligt. Später wurde seine neue Heimat Köln und er wechselte vom Saxophon zum Gesang. Auf Drängen seines großen Bruders wurde der damals erst 16-jährige Schlagzeuger Dieter Nowak von Martin Casey zur Paderborner Uni Bigband „mitgeschleppt“ und kam so in Kontakt mit dem Jazz, was seinen weiteren musikalischen Werdegang stark beeinflusste.

Wie das Leben so spielt, begegneten sich die beiden Musiker 2016 zufällig wieder und beschlossen, sichtlich gereift, ein gemeinsames musikalisches Projekt auf die Beine zu stellen. So kommt es nach 35 Jahren zu einem musikalischen Wiedersehen auf der Bühne und man darf gespannt sein, was während der Pendelei zwischen Köln und Paderborn entstanden ist.

Mit von der Partie sind die langjährigen musikalischen Trio-Partner Jo Schäfermeyer am Piano und Matthias George am Bass.

Eintritt: 10,- €, erm. 6,- €

Beginn: 20 Uhr