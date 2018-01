Maspernhölle: Hochschulorchester & friends meet Uni Baskets am 21.1.

Das Hochschulorchester Paderborn ist dafür bekannt, immer wieder ungewöhnliche Konzertprogramme zu gestalten. In diesem Semester kommt es nun zu einem ganz besonderen Event: Dirigent Steffen Schiel versammelt einige Kollegen und Ensembles aus dem Fach Musik an der Universität Paderborn, um gegensätzliche Musikstile in einem Konzert in der Maspernhalle zu vereinen. Als special guests sind dabei die ProA-Mannschaft der Uni Baskets Paderborn sowie die Jugendmannschaften U12 I und U12 II.

Symphonic Rock trifft auf Klassik, Salsa auf STOMP, Beethoven auf Sportmoderation – all das in einem Konzert, das es so in Paderborn noch nicht gegeben hat. Die U12 I und II wirbeln als Uni-Baskets-STOMP-Kids zusammen mit einem Percussionensemble über das Parkett, die Profimannschaft ist Teil eines Live-Sampling-Events, „La Fuente“ spielt Salsa, der Tenor Stephan Boving wandelt auf den Spuren von Freddy Mercury, das Hochschulorchester mischt etwas Dvořák und Beethoven darunter – irgendwie ist es ein bisschen wie im Zirkus …

Moderation: Uli Lettermann

Eintritt: 5,- € (Schüler/Studenten frei) – Karten nur an der Konzertkasse

Ort: Maspernhalle Paderborn

Beginn: 18 Uhr