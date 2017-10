Met Opera 2017/18: Norma am 7.10. im Pollux

Es herrscht Krieg zwischen Römern und Galliern. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung steht Norma, eine höchst komplexe, in furchtbare Konflikte verstrickte Frau, Oberpriesterin der Druiden und Geliebte des römischen Statthalters Pollione. Betrogen will diese „Casta Diva“, die „keusche Göttin“, Rache nehmen. Dies endet grausam mit dem Liebestod auf dem Scheiterhaufen. Wahnsinn, Ekstase, Leidenschaft … Belcanto in Reinkultur!

Die Übertragung beginnt um 19 Uhr.