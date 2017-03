Midlife-Disco am 24.3. in der Kulturwerkstatt

Wer nicht mehr so ganz 19 ist und trotzdem gerne mit ein wenig tänzerischem Freestyle ins Wochenende starten möchte, dem sei die Midlife-Disco am 24.3. in der Kulturwerkstatt ans Herz gelegt.

Diesmal legen die DJs Gero & Stefaan auf – garantiert technofrei. Los geht’s um 21 Uhr und der Eintritt beträgt 6,- €.