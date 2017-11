Mike Andersen am 9.11. in der Kulturwerkstatt

Nach mehreren glanzvollen Auftritten, u. a. bei der Jazz & Blues Party des letzten Jahres, kehrt der Däne in die Kulturwerkstatt zurück. “Hot, cool & sexy“ – so beschreiben beeindruckte Kritiker den charismatischen Sänger und Gitarristen und seine Band und attestieren ihnen gar, sie verkörperten „eine Renaissance des Blues!“ Für ihre vielen Fans sind sie die No. 1 des modernen Blues in Skandinavien. Im Gepäck haben sie ihre neueste und jetzt schon hoch gelobte CD „Devil is back“. Mehrfach wurden Andersen und seine Band für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ und den „Danish Music Award“ (den dänischen ECHO-Preis) nominiert. 2015 gewannen sie ihn für das beste Blues-Album des Jahres. Die Partner von Mike Andersen sind Johannes Nørrelykke (Gitarre), Kristian Fogh (Keyboards), Kristian Kold (Bass) und Mads Andersen (Drums). Ihr souveräner Mix aus jazzig-groovigem Blues, relaxtem Rhythm ’n’ Blues und gefühlvollem Soul in der Tradition von B. B. King und Ray Charles wird auch diesmal wieder für Furore sorgen. Kartenreservierungen unter: jazzclub.paderborn@googlemail.com

Eintritt: 22,- €, erm. 15,- €, Schüler: 5,- €

Beginn: 20 Uhr