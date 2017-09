Musica S. Konzertwanderung und Abschlusskonzert am 24.9.

Von Schloß Neuhaus bis in die Marktkirche mit verschiedenen Verweilorten mit kleinen und großen Konzerten zum Hören und zum Mitsingen im Freien und in geschlossenen Räumen. Die Wanderung beginnt um 7 Uhr an der Freilichtbühne in Schloß Neuhaus. Sie endet im Abschlusskonzert des Festivals Musica S. in der Marktkirche (ab 12.30 Uhr). Dort präsentiert der Arnold Schoenberg Chor aus Wien unter der Leitung von Erwin Ortner Werke von J. Brahms (Fest- und Gedenksprüche op. 109), H. Eisler (Gegen den Krieg op. 51) und A. Schönberg (Friede auf Erden op. 13).

Unterwegs gibt es ein kostenloses Starter-Croissant mit Kaffee/Tee als erstes Frühstück. Die Kosten für das zweite Frühstück tragen die TeilnehmerInnen selbst (alternativ: mitgebrachtes Rucksackfrühstück).

Anmeldung erbeten unter info@musica-s.de. Spontane Entscheidungen für eine Teilnahme sind auch am Morgen der Wanderung noch möglich.

www.musica-s.de