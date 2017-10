Mylène Kroon & Maesters am 12.10. im DeelenHaus

Mit dem Konzert von Mylène Kroon & Maesters erwartet Sie ein atmosphärisches, musikalisches Erlebnis, welches beeindruckt. Die Präsentation ihres Debütalbums „Nacht“ wird ein Gesamtkunstwerk aus gesungenen und vorgetragenen Texten, Musik und Hintergrundprojektionen. Mylène Kroon kommt ursprünglich aus den Niederlanden, lebt aber seit fünf Jahren in Deutschland, und hat in Detmold an der Musikhochschule ihren Masterstudiengang im Fach Operngesang absolviert. Vor ungefähr anderthalb Jahren erst fing sie an, Texte und Musik zu schreiben.

Die Band um die Sängerin und Songwriterin – Kevin Hemkemeier (Kontrabass), Michael Rettig (Klavier) und Max Klör/Elmar Lappe (Schlagzeug) – fasziniert mit einem einzigartigen Klang. Es vermischen sich Stilrichtungen und Sprachen, eine von der klassischen Musik geschulte Stimme, ein niederländischer „Zungfall“, die der Musik Charakter und einen eigenen Zauber verleihen. Die englischen und niederländischen Texte befassen sich mit Herzensthemen der Sängerin Mylène, die auf ihre leichte und freie Art die Welt, die Liebe und das Leben hinterfragt und den Zuhörer spüren lässt, dass sie genau weiß, wovon sie singt. Jede Zeile geht unter die Haut.

Tickets erhalten Sie im Paderborner Ticket-Center oder als Reservierung unter ticket@deelenhaus.de oder 05251/1329911.

Beginn: 19.30 Uhr