‚Ne richtige Berliner Beere am 24.2. im Deelenhaus

Cornelia Schönwald – Schauspielerin, Sprecherin, Sängerin, geboren in München, aufgewachsen im Schwäbischen, lebt und spielt quer durch die Republik. Lange Zeit hatte sie den berühmten „Koffer in Berlin“ zu stehen, nun lebt und spielt sie in der Stadt an der Spree, in der sie auch familiäre Wurzeln hat, atmet die einmalige Berliner Luft und begibt sich in ihrem aktuellen Liederprogramm auch musikalisch auf die Spuren bekannter Berliner Künstlerinnen und Künstler.

„Gören“ und „Damen“, „Eckenstehern“ und „Rangen“, wie Heinrich Zille sie in seinen bekannten Portraits zeichnete, hat sie dabei über die Schulter geschaut. Cornelia Schönwald ist „Ne richtige Berliner Beere“ – und widmet sich in ihrem Liederprogramm dem Berliner Leben der 1910er und -20er Jahre.

Am Klavier begleitet sie der waschechte Berliner Matthias Behrsing.

In bekannten Liedern von Claire Waldoff und Otto Reutter, mit Texten und Szenen von Kurt Tucholsky, Erich Kästner und Musik von Rudolf Nelson, Walter Kollo und Olaf Bienert geht’s vom Koppenplatz über’n Tauentzien zum Hallschen Tore; an die Ufer von Spree und Panke, zwischen Rinnstein und Salon: Couplets mit Schnauze, Charme und Herz. „Dit is Berlin!“

Beginn: 19.30 Uhr