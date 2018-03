Noch’n Gedicht – Der große Heinz Erhardt Abend am 4.4. in der PaderHalle

Verschmitzt, spitzbübisch, phantasievoll. Mit seinen Wortspielereien, Pointen und Reimen hat Heinz Erhardt ein Millionenpublikum begeistert. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich Hans-Joachim Heist in den großen Meister: Wenn Heist die Erhardt-Brille aufsetzt, die entsprechende Haltung einnimmt und in seiner unverwechselbaren Art spricht, meint man, Heinz Erhardt stehe da: Mimik und Gestik absolut perfekt. Keine Spur mehr von dem motzenden Charakter Gernot Hassknecht der ZDF-Satiresendung „Heute Show“, den Heist sonst so erfolgreich verkörpert.

Beginn: 20 Uhr