NRW Juniorballett am 18.10. im Theater Paderborn

Das 2014 gegründete NRW Juniorballett zeigt im Theater Paderborn Ausschnitte aus seinem Repertoire. Die junge Compagnie mit ihren zwölf Mitgliedern ist im Ballettzentrum Westfalen zuhause. Sie bietet jeweils zwei Jahre herausragenden Talenten Berufserfahrungen und Weiterbildung. Gleichzeitig will das NRW Juniorballett Tanzkunst in ihrer Vielfalt in ganz NRW einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Strukturell ist es eng an das Ballett Dortmund angegliedert.

Beginn: 19.30 Uhr