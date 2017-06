OBEN Festival am 17.6. in Baunatal

Am 17.6.2017 ist es wieder soweit: auf der KNALLHÜTTE in Baunatal findet die zweite Ausgabe des OBEN Festivals statt. Auf insgesamt 3 Bühnen können sich die Besucher auf ein facettenreiches Lineup freuen! Neben der großen Zeltbühne für Bands gibt es ein Zirkuszelt für DJs und Live-Acts und in diesem Jahr ganz neu: eine kleine, feine Bühne für die lokalen Künstler. Das musikalische Programm umfasst die Bandbreite von Indie, Pop, Elektronik, Hip Hop, Rock und Techno. Verpflichtet werden konnten u.a. Clueso, Hundreds, Grossstadtgeflüster und Zugezogen Maskulin. Ein buntes Rahmenprogramm mit Performern und Artisten, handgemachter Deko, Saunawagen und ausgewählte Essenstände, mit regionaler, qualitativ hochwertiger und internationaler Küche werden das Fest zu einem besonderen Erlebnis machen.

Also, jetzt noch schnell die letzten Tickets sichern!

Weitere Infos unter: www.oben-festival.de