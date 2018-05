Ohrlaub am 21. Mai in der Langenohlkapelle

Zum sechsten Konzert der kleinen, feinen Konzertreihe „Langenohlkapelle leuchtet“ auf dem Paderborner Ostfriedhof laden am 21. Mai (Pfingstmontag) die Stadt Paderborn und der ruheraum Paderborn in einer weiteren besonderen Zusammenarbeit ein. Das Konzert von „Ohrlaub“ wird als erstes Konzert inmitten der Ausstellung von Tobias Kammerer „Licht der Gestirne – Ausstellung zur künstlerischen Gestaltung der Langenohlkapelle“ in Verbindung mit der Spendenaktion „Leuchtende Fenster für die Langenohlkapelle“ stattfinden, die ebenfalls am 21. Mai eröffnet wird. Die Musiker von „Ohrlaub“ entwickeln in ihren Stücken virtuose Klangbrücken zwischen Weltmusik mit arabesken und indischen Einflüssen, Jazz und einer neuen Form der Kammermusik, die mit rhythmischer Dynamik und mit ausdrucksstarken Melodien eigene Wege geht.

Karten sind beim Paderborner Ticket-Center erhältlich.