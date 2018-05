Pader-Kultour am 20. Mai

Von den Quellen in der Paderborner Innenstadt bis zur Mündung in Schloß Neuhaus erwarten über 30 Künstler die Besucherinnen und Besucher auf ihrem Pfingstspaziergang entlang der Pader. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Comedy, Poetry Slam, Walk-Acts, Theater, Artistik, Musik sowie verschiedenste Installationen im Freien und vieles mehr freuen. Eine der vielen Aktionen sind die „Echos am See“ mit dem Alphorn-Ensemble „Alpcologne“. Dabei auch ein Graffiti-Workshop im Begleitprogramm zur Ausstellung „Mit 17“. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich von Harald Morsch für sein Projekt Menschen meiner Stadt fotografieren zu lassen.

Das gesamte Programm können Sie hier abrufen.