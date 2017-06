Pader-Kultour am 4. Juni

Die Pader-Kultour startet in diesem Jahr erstmals an zwei Standorten: An der Dielenpader vor der Stadtbibliothek und an der Börnepader Am Abdinghof.

Gleich dreimal spielt vor der Stadtbibliothek die fränkische Band „Boxgalopp“. Diese „Helden des Antistadl“ machen „Volxmusik“: autonome Wirtshausmusik, exzessiver Gipfelabgesang und furioses Gefiedel. Jeweils dazwischen: Eine Slam-Revue von Rhein, Ruhr und Pader. Anke Fuchs, Fatima Talalini und Dean Ruddock loten den Facettenreichtum von moderner Lyrik im Poetry Slam aus.

An der Börnepader erklärt Stani auf seine ganz eigenartige Weise die Entstehung der Quellen und der Stadt an den Quellen.

Über 30 Künstler aus ganz Deutschland und aus dem Ausland pilgern an Deutschlands kürzesten Fluss, um dort mit Jonglage, Artistik, Musik, Zauberei und Walk-Acts zu unterhalten. Besonders spektakulär ist die Performance von Arnd Drossel, der in einer Stahlkugel über den Padersee laufen wird. Textile Interventionen und Garment Graffiti der Studierenden des Fachbereich Textil der Uni Paderborn erwarten die Besucher im Pader-Quellgebiet

Natürlich sind auch wieder zahlreiche Paderborner Künstler bei der Pader-Kultour vertreten: zum Beispiel Robert Husemann mit Puppentheater, Edwin Bormann mit Fassadenkunst, Olivier Kleine mit Unterwassersounds, Petra Fleckenstein-Pfeifer mit riesigen Papierbooten in den Sumpfwiesen, Albert und Inge mit ihrem halbierten Trabbi, Almut Schäck und Barbara Leiße mit Malerei, Suat Özdemir mit Landart und Adda Schade und die Bedroom-Producer mit elektronischer Musik.

Um 18.30 Uhr findet vor der Stadtbibliothek noch ein Abendprogramm mit dem Magellan Shanty Chor und einem Zauberwettstreit statt.

Auch in diesem Jahr steht den Besuchern ein kostenloser Shuttleservice zu Verfügung. Die Busse werden halbstündlich zwischen Schloss Neuhaus (Haltestelle: „Marienloher Straße“ auf der Schloßstraße) und Paderborn (Haltstelle: „Maspernplatz“ auf der Hathumarstraße) pendeln. Die Zwischenhaltestelle befindet sich auf der Fürstenallee (Haltestelle: „An der Kapelle“).

Bei leichtem Regen findet die Veranstaltung wie geplant statt.

Beginn: 15 Uhr