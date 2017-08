Paderborn Challenge vom 7. bis 10.9.

Der herrliche Schützenplatz ist vom 7. bis 10. September 2017 erneut Gastgeber der Paderborn Challenge – dem internationalen Springturnier auf Drei-Sterne-Niveau. Rund um die herrliche Kastanie wird dann ein strahlender Sandplatz beste Bedingungen für absoluten Spitzenspringsport bieten. Den garantiert unter anderem die DKB-Riders Tour, die auch in diesem Jahr an der Pader Halt macht. Als fünfte und letzte Etappe der DKB-Riders Tour vor dem Finale ist Paderborn für die Springreiterelite eine Pflichtstation.

Wertungsprüfung der DKB-Riders Tour ist der mit 75.000 Euro dotierte Große Preis von Paderborn am Sonntagnachmittag (10.9.), eine Springprüfung, die über Hindernisse bis 1,60 Meter führt und in einer Siegerrunde entschieden wird.

Aber die Paderborn Challenge hat noch viel mehr zu bieten: z.B. den Eggersmann Junior Cup für Junioren und Junge Reiter oder den KASK Youngster Cup für Nachwuchspferde, bei dem die internationalen Cracks ihre vierbeinigen Stars der Zukunft präsentieren. Ein Stimmungshöhepunkt ist alljährlich die Janz Team Trophy am Samstagabend, eine nationale Mannschaftswertung, bei der vor allem die regionalen Reiter glänzen und lautstark angefeuert werden.

Äußerst beliebt ist auch die Fohlenauktion in Kooperation mit dem Westfälischen Pferdestammbuch e.V. Ausgesuchte Fohlen feinster Springabstammung aus dem Jahrgang 2017 suchen hier einen neuen Besitzer.

Am Freitagvormittag wird das Turnier traditionell vom Kinderlachen erfüllt, dann lädt nämlich die Stadt Paderborn ihre jüngsten Bewohner zur Paderborn Challenge ein und bespaßt die Kids mit vielen Aktionen rund um den Turnierplatz. Überhaupt gibt es für die jungen Challenge-Besucher viel zu entdecken und für Eltern und Großeltern zahlreiche Möglichkeiten zu flanieren, zu shoppen und zu schlemmen. Die vielen Ausstellerzelte sind gefüllt mit schmucken Ständen und kulinarischen Genüssen. Die Paderborn Challenge ist mit ihrer perfekten Mischung aus uriger Gemütlichkeit und packendem Spitzensport ein tolles Ausflugsziel für die ganze Familie!

Tickets sind unter www.engarde.de und der Hotline 01805/119115 sowie im Paderborner Ticket-Center und in allen Westfalen-Blatt-/Westfälisches Volksblatt-Geschäftsstellen erhältlich.