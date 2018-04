Paderborner Keramikmarkt am 28. & 29.4.

Der Paderborner Keramikmarkt gehört seit vielen Jahren zu den traditionellen Veranstaltungen in der Domstadt. In diesem Jahr feiert er sein 30-jähriges Bestehen. Auf dem Vorplatz der Zentralbibliothek zeigen 44 Keramik-Werkstätten und Ton-Ateliers eine bunte Vielfalt ihres keramischen Schaffens: Gebrauchs- und Gartenkeramik, Schmuck, Skulpturen, Gefäßunikate aus Steinzeug, Porzellan und Irdenware, von professionellen Keramikern und Künstlern geschaffen. Zum Schauen, Staunen, Bewundern und Kaufen ist das ganze Wochenende Zeit.

Wie jedes Jahr gibt es ein unterhaltsames Begleitprogramm: Live-Musik mit der Paderborner Band „Friends of Mine“ (Jazz, Blues, Latin), Vordrehen – Demonstration an der fußbetriebenen Töpferscheibe, fachkundige Führungen über den Keramikmarkt am Samstag um 14 und 16 Uhr, am Sonntag um 12, 14 und 16 Uhr, kleines Café vor und in der Zentralbibliothek, Bücherbasar in der Zentralbibliothek, HTC-Vive – ausprobieren und abtauchen in virtuelle Welten, in der Zentralbibliothek am Samstag und Sonntag ab 14.30 Uhr.

Beginn: jeweils um 10.30 Uhr