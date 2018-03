Paderborner Literaturtage vom 8. bis 18. März

Gemeinsam stellen Bibliotheken, Buchhandlungen, Verlage, Vereine und Initiativen, Theater, Museen und Gastronomiebetriebe und manchmal noch weitere Institutionen zusammen mit dem Kulturamt auch 2018 ein umfangreiches Programm auf.

Viele sind gespannt auf die Lesung des neuen Paderborn-Textes mit der Autorin Lisa Danulat am 14. März im DeelenHaus. Sie wird begleitet von dem Schauspieler Heikko Deutschmann der Paderborn-Texte von Jenny Aloni liest. Diese Veranstaltung ist die erste Zusammenarbeit des Kulturamts Paderborn mit dem Literaturbüro OWL. Neu in diesem Jahr: Eine Ausstellung „Was man mit Büchern alles machen kann“ in der Galerie Soekiart im Jessilicious Kitchen. Bis zum 18. März können Interessierte die von einer Jury ausgewählten Werke bewundern. Ebenfalls im Jessilicious Kitchen: Die Lesung „Der Koch“ am 15. März. Ein früher Höhepunkt sind die Veranstaltungen „Von sechs bis zehn: Literatur und drumherum im Rathaus“ am 10. März. Neben einem Tanztheater zu Ernst Jandl, Klanggedichten mit Max Rohland, dem literarisch-musikalischen Schauspiel „Schneller, höher, weiter“ und einer Lesung der Autorengruppe „ZeilenSprung“ gibt es wie schon im letzten Jahr die Pen&Paper-Rollenspiele mit der Rollenspielergilde Paderborn.

Das Gesamtprogramm mit näheren Informationen finden Sie im Internet unter: www.paderborn.de/literaturtage