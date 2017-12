Paderborner Schachtürken-Cup vom 27.-30.12. im HNF

Vom 27. bis 30. Dezember wird das beliebte Schach-Turnier bereits zum vierzehnten Mal im HNF ausgetragen. Maximal können 188 Spieler teilnehmen, die in zwei Leistungsklassen antreten. Wie jedes Jahr werden wieder einige Großmeister und Internationale Meister aus dem In- und Ausland erwartet. Die Spitzenspiele werden im Auditorium des HNF ausgetragen, direkt auf die Leinwand projiziert und auch im Internet übertragen. Die Preisgelder betragen insgesamt 4.300 Euro.

Der Spaß am Schachspiel wird besonders deutlich am 29. Dezember. Dann ermitteln Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis sechszehn Jahren in vier Altersgruppen ihre Meister. Urkunden und Sachpreise sowie Pokale für die Sieger erwarten die Teilnehmer.

Sowohl für das Erwachsenen- als auch für das Jugendturnier ist eine rasche Anmeldung zu empfehlen. Diese sollte auf der Homepage www.schachtuerken-cup.de erfolgen. Dort gibt es auch weitere Informationen.

Wer den Meistern und Amateuren während der Partien über die Schulter schauen möchte, hat während des gesamten Turniers von morgens bis abends hierzu Gelegenheit. Zuschauer sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen.

Gemeinsame Veranstalter des Turniers sind der SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. und das Heinz Nixdorf MuseumsForum.