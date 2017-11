PaderBow am 18. & 19.11. im Schützenhof

Die PaderBow gilt als größte internationale Bogensport-Messe in Europa. Am 18. und 19. November findet sie in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt. Die Zahl der Aussteller und Besucher ist seit der ersten Ausgabe kontinuierlich gestiegen und wird auch 2017 wieder neue Rekordhöhen erreichen.

Auf einer Fläche von rund 4.000 qm präsentieren mehr als 100 Unternehmen ihre Produkte. Die Bandbreite reicht von handwerklichen Ein-Mann-Betrieben bis zu den großen Namen im Bogensport wie BSW, TopHat oder Bearpaw. Erstmals dabei sind in diesem Jahr z.B. Merlin Archery aus England, einer der größten Ausstatter Europas, oder Gigl Bogensport aus Österreich.

Wenngleich der Schwerpunkt auf dem traditionellen Bogenschießen liegt, kommen auch moderne Recurve- und Compound-Schützen und sogar Armbrust-Fans, vom Anfänger bis zum Profi, auf ihre Kosten. Sie erwartet eine breite Auswahl an Bögen, Materialien zum Pfeilbau, Werkzeuge, 3D-Ziele, Zubehör und vieles mehr.

Ausrichter Klemens Schmelter vom örtlichen Fachgeschäft „Bogenzeit“ ist überzeugt, dass Zahl und Qualität der Aussteller sowie das Rahmenprogramm mit Roving-Parcours, Bogenbau für Kinder oder Vorträgen in diesem Jahr wieder für großes Interesse und zufriedene Besucher sorgen wird.

Eintritt: 5,- €, erm. 3,- €

Info: www.paderbow.de

Beginn: jeweils 10 Uhr