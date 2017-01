Panono-Kamera und VR-Brille am 26.1. in der Stadtbibliothek

Was ist eigentlich eine Panono-Kamera und eine VR-Brille? Beide Geräte sind neu im Lernraum der Stadtbibliothek und man kann sie an diesem Nachmittag kennenlernen. Die Panono-Kamera ist eine Kugel mit 36 eingebauten Kameramodulen, die automatisch am höchsten Punkt Aufnahmen machen, egal ob am Stab hochgehalten oder hochgeworfen. Und mit der VR-Brille für das Galaxy S6 kann man in virtuelle Welten, auch Paderborner Ansichten, eintauchen und eine 360-Grad-Rundumsicht an einem anderen Ort erleben. Beide Geräte werden vorgeführt und können von allen Interessierten unter Anleitung ausprobiert werden. Einfach ohne Anmeldung vorbeikommen und Neues erfahren.

Beginn: 16 Uhr

Weiterer Termin: 23.2.2017