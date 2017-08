Picknickkonzert mit den Talking Horns am 5.8. im Kloster Dalheim

Auch 2017 lädt der Dalheimer Sommer zum Picknickkonzert in den Konventgarten. Besucherinnen und Besucher kommen mit Picknickdecken und -körben, mit Gartentischen und Klappstühlen und genießen den Nachmittag unter freiem Himmel. Mit den „Talking Horns“ aus Köln musiziert in diesem Jahr ein vierköpfiges Jazz-Ensemble, das „sich selbst nicht immer so ernst nimmt.“ Das Klosterwirtshaus steuert für den spontanen Besuch etwas zum leiblichen Wohl bei. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Musikscheune Neuer Schafstall statt.

Kartenvorverkauf unter Tel. 05292/9319224.

Beginn: 16 Uhr