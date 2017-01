Pistors Fußballschule am 10.1. in der Rietberger Cultura

Pistor setzt nach! Nach der großartigen ersten Tour „Taktik, Liedgut & Kabine“ geht diese tolle und extrem unterhaltsame Fußball-Live-Show in die zweite Runde. Auf dem Programm steht diesmal die „Lektion Bundesliga“. Neben großen Radiomomenten aus über 50 Jahren Bundesliga gibt es jede Menge schräge Storys über Triumphe, Typen und Skandale. 2 x 45 Minuten (plus Nachspielzeit) Lachen, Staunen, Schwelgen … alles inklusive. So wurde die Geschichte der Bundesliga bestimmt noch nicht erzählt!

Mit dabei sind neben Sven Pistor, der fabelhafte WDR-Bundesligareporter Burkhard Hupe und Peter Neururer.

Infos & Karten: 05244/986100, kulturig@stadt-rietberg.de

und im Internet: www.kulturig.de und www.rietberg.de

Beginn: 20 Uhr