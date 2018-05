Plan B for Utopia am 5. & 6.5. im Theater Paderborn

Du hast einen Plan, und dann tust du es nicht. Du hast einen Traum und dann wachst du auf. Du verliebst dich und dein Herz wird gebrochen. Die Frage ist: Nimmst du die Teile auf und versuchst es noch einmal?

„Plan B for Utopia“ ist eine spielerische Tanztheaterarbeit, die den Begriff der Utopie erforscht und die Rolle, die Phantasie und Kreativität als treibende Kraft für Veränderungen in unserem persönlichen und kollektiven Leben spielen können. Durch das Mischen von Tanz, Theater und Geschichtenerzählen schafft das Stück einen intimen Raum, in dem sich Publikum und Darsteller gemeinsam bemühen, die Welt neu zu erfinden. Die Joan Clevillé Dance Company ist eine unabhängige Tanzkompanie der Stadt Dundee, Schottland und möchte intime, ehrliche, originelle und zum Nachdenken anregende Werke schaffen, die das Publikum einladen, sich über sich und die Welt, in der wir leben, auszutauschen.

Beginn: jeweils 19.30 Uhr