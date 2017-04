Pool am 28.4. im Deelenhaus – Eintritt frei!

„POOL“ – das sind Danny, Nilo und David. Auf den ersten Blick wirken die drei Hamburger nicht so, als hätten sie unbedingt viel gemeinsam: Sie reden unterschiedlich, scherzen unterschiedlich, tragen ganz unterschiedliche Styles. Dabei machen sie seit dem Alter von 13 Jahren gemeinsam Musik. Was als intuitives Jugend-Gepolter während der Schulzeit anfing, hat sich über die Jahre in leichtfüßigen, schwerelosen Indie-Pop verwandelt. Mit dem klassischen Set-Up aus Gitarre, Bass und Schlagzeug schafft „POOL“ das, was ihr Bandname verspricht: Einen Feel-Good-Sound, einen jugendlichen, positiven Vibe, der die Leute wegträgt – in die Sonne, an die Luft, an den Swimming POOL. Und wer zum Sprung ansetzt, kennt dieses Gefühl: loslassen, fliegen, eintauchen.

Die Jungs vom Support-Act „Bright Nights“ spielen Songs für ausschweifende Disco Nächte und Randale, aber auch für Träumer und Kippen am offenen Fenster.

Beginn: 19.30 Uhr