Prof. Endres rockt … am 16.2. das Deelenhaus

Prof. Dr. Alfred Endres von der FernUniversität in Hagen hat die Umweltökonomie mitbegründet und ist „der europäische Wissenschaftler auf diesem Gebiet“ (WDR Fernsehen). Der Professor kann aber auch anders – und zwar ganz anders! Mit seiner markanten Stimme interpretiert er Hits wie „Little Wing“ (Jimi Hendrix/Eric Clapton) oder „Route 66“ („The Rolling Stones“) völlig neu. Mitunter werden auch vergleichsweise (!) neue Stücke wie „Sultans of Swing“ („Dire Straits“) oder „Losing my Religion“ („R.E.M.“) präsentiert. Begleitet wird Endres an diesem Abend von zwei Gitarristen: Es sind der Hagener Gitarrenvirtuose Wilfried Zoermer von der Max Reger Musikschule und das sauerländische Rock-Urgestein Wilfried Lübeck. Zoermer hebt auch schon mal gern ab und elektrisiert das Publikum mit atemberaubender Saitenakrobatik. Lübeck gibt in diesen Situationen den ruhenden Pol und bietet die nötige Erdung für seinen Kollegen. Alles in allem wird hier die Musik der 1960er, 70er und 80er Jahre geboten, aber nicht in erstarrter Oldie-Manier, sondern mit Kreativität, Spiel- und Lebensfreude.

Tickets: Paderborner Ticket-Center, Ticket Direct und ticket@deelenhaus.de

Eintritt: 16,50 €, ermäßigt 11,- € (inkl. Vorverkaufsgebühr)

Beginn: 19.30 Uhr