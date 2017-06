Rainer Schallenberg-Quartett feat. Lara Schallenberg am 19.6. in der Kulturwerkstatt

Der swingende Hammondspezialist Rainer Schallenberg ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Jazz-Club-Reihe „Jazz aus Paderborn (JAP)“. 2015 gründete der mittlerweile weit über die Region hinaus bekannte Musiker eine neue Gruppe, sein mit zwei ungarischen Spitzenmusikern gebildetes International Trio. Dessen erster Auftritt im Jazz-Club vor zwei Jahren ist dem Paderborner Publikum in bester Erinnerung. Nun wird das Trio für ein einmaliges Exklusivkonzert zum Quartett: Der „Jimmy Smith Westfalens“ hat seine seit einiger Zeit in Köln lebende Tochter Lara Schallenberg eigens für die Folge 53 von JAP nach Paderborn zurückgeholt. Verwurzelt in der Singer/Songwriter-Tradition, hat Lara mit ihrer eindrucksvollen Stimme bei zahlreichen Auftritten (u. a. bei WDR 5) schon viele Fans erobert. „Die Tochter singt, der Vater swingt, von Jazz bis Soul!“ – unter diesem Zeichen steht die Premiere des neuen Rainer Schallenberg-Quartetts.

Eintritt: 15,- €, erm. 10,- €, Schüler: 5,- €

Kartenvorbestellungen unter: jazzclub.paderborn@googlemail.com

Beginn: 20 Uhr