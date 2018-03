Reel Bach Consort am 4.3. in Schloß Neuhaus

Wie Bachs Musik „im irischen Original“ klingt, zeigen nicht weniger als acht Musiker des „Reel Bach Consort„. Mit irischen Dudelsäcken, Harfe, Cembalo, Fiddle, Whistle, Akkordeon, Gitarre und Gesang hauchen sie der altehrwürdigen Musik von Johann Sebastian Bach enorme Vitalität ein – wie man es eben sonst eher vom Irish Folk kennt.

Irische Tänze auf dem Cembalo, Bachs Ouvertüren oder gar das Doppelkonzert auf Uilleann Pipes, den hochentwickelten irischen Dudelsäcken. Irgendwann weiß der Zuhörer nicht mehr ganz genau, wo denn die Grenze liegt, und das ist gut so, denn die Musik von J.S. Bach ist nicht nur kompliziert, sie ist auch sinnesfroh, sie hat Energie und „power“ – und genau das will das „Reel Bach Consort“ zeigen.

Das Konzert in der evang. Christuskirche beginnt um 16 Uhr.