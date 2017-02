Regionalwettbewerb Jugend forscht am 18.2. im HNF

Engagement und Begeisterung zeichnen die Teilnehmer von Deutschlands bedeutendstem Nachwuchswettbewerb aus. Am Samstag, 18. Februar ist das HNF Austragungsort des Regionalwettbewerbs. Über 80 Jungforscher treten in sieben Fachgebieten an, um sich für den Landeswettbewerb zu qualifizieren.

Seit Monaten arbeiten die 10- bis 21-Jährigen intensiv an ihren Projekten. Im HNF präsentieren sie ihre Arbeiten in den Fächern Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik einer Fachjury, bevor um 14 Uhr alle Interessierten eingeladen sind, sich die Stände der Jugendlichen anzuschauen.

Bis 17 Uhr ist die Ausstellung geöffnet, dann beginnt die Siegerehrung. Dort erfahren die Jugendlichen und die Gäste, wer zum Landeswettbewerb Anfang April nach Leverkusen (Jugend forscht) beziehungsweise im Mai nach Essen (Schüler experimentieren) fährt.

Der Eintritt für Besucher ist frei.

Beginn: 14 Uhr