Richie Arndt & Friends feat. Kellie Rucker am 12.12.

Richie Arndt gehört zu den prominentesten deutschen Bluesmusikern. Mehrfach preisgekrönt, zuletzt 2016 mit dem German Blues Award für das beste Blues-Album des Jahres, geht er im Dezember mit seinen Bluenatics auf Abschiedstournee. Die letzte Gelegenheit also, den Gitarristen und Sänger und seine langjährigen Weggefährten Jens-Ulrich Handreka am Bass und Frank Boestfleisch am Schlagzeug noch einmal zusammen zu hören. Für seinen letzten „Blues zur Weihnacht“ hat er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: eine „Reunion“ mit guten alten Freunden, mit der phantastischen Mundharmonikaspielerin und Sängerin Kellie Rucker aus Texas und dem Tastenvirtuosen George Kochbeck. Beide waren schon bei früheren CDs und Konzerten des Powertrios dabei und werden die Abschiedstournee der Bluenatics zu einem musikalischen Event der Extraklasse machen. Das Publikum darf sich auf gefühlvollen Blues, knackigen Rock, eine Prise Country und ganz viel Herzblut freuen!

Eintritt 20,- €, erm. 15,- €, Schüler 5,- €

Ort: Kulturwerkstatt Paderborn

Beginn: 20 Uhr