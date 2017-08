Romano Licker am 10.8. im Theo’s

Dass Romano Licker schon auf zahllosen Bühnen stand, sieht man jeder seiner Bewegungen an. Seine unglaublich energiegeladene Stimme füllt jeden Raum. Wilde Lieder über Whisky gehören dabei ebenso zu seinen Schöpfungen, wie träumerisch vertonte Hymnen an die Lichter der Nacht. Mit seiner neuen EP “Tagtraum” begibt er sich auf eine musikalische Reise – vom hektischen Berliner Großstadtleben bis in surreale Landschaften zwischen Traum und Wirklichkeit.

Aktuell arbeitet er mit Hochdruck an seinem Debütalbum “Between Worlds” welches noch 2017 erscheinen wird.

Beginn: 20 Uhr im Theo’s, Kamp 27