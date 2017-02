Schelpmeier & die Plögerette am 18.3. im Deelenhaus

Der Liedermacher Schelpmeier und die Contrabassistin Natalie Plöger (die Plögerette) haben sich mit ihren kurzweiligen Konzerten inzwischen ein immer größer werdendes Publikum erspielt. Geschmackvoll in eine Mischung aus Folk-, Pop-, Rock-, Chanson- und Blueseinflüssen eingebettet, erzählt Schelpmeier in seinen Texten ernst bis humorvoll seine fein beobachteten Geschichten. Über die Liebe, das Leben in der Provinz, über Freibäder, die Verrückten und Normalen, über Hoffnungen und Träume – wie sie immer wieder platzen und neu geboren werden. Zwischendurch gibt er einige seiner skurrilen Gedichte zum Besten – irgendwo zwischen Ringelnatz, Heinz Erhardt und Eichendorf.

Erstmals sind Natalie Plöger und Dirk Schelpmeier nun auch gemeinsam auf einer CD zu hören. Das aktuelle Programm basiert zu weiten Teilen auf den Songs des von der Kritik hoch gelobten aktuellen Albums “Schelpmeier – die Dritte”. Passend zum Albumtitel ist dies bereits der dritte Besuch dieses wunderbaren Duos im Deelenhaus und der wird bestimmt wieder genauso großartig wie die zwei vorausgegangenen!

Karten für diese Veranstaltung gibt es beim HEFT (05251/62624) sowie dem Paderborner Ticket-Center und Ticket Direct.

VVK: 16,50 € (inkl. Gebühr), AK 18,- €

Beginn: 19.30 Uhr