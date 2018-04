Schrauber-Club am 25.4. im HNF

Smartphones, Tablets, Kameras – Digitale Geräte sind ein wichtiger Teil unseres Alltags. Auch im heutigen Kinderzimmer basieren viele Spielzeuge auf digitalen Grundlagen. Doch was steckt eigentlich in den Geräten drin? Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren erforschen in diesem museumspädagogischen Workshop das Innenleben der Geräte. Sie nehmen Werkzeuge in die Hand und werfen einen Blick hinein. Wer schon immer einmal ein digitales Gerät in seine Einzelteile zerlegen wollte, kann sich unter Tel. 05251/306661 oder auf www.hnf.de anmelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 7,- Euro.

Beginn: 16 Uhr