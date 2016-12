Silvester in der Kulturwerkstatt

Die größte Silvesterparty Paderborns mit einem überschäumenden Programm steigt auch dieses Jahr wieder in der Kulturwerkstatt. Nach einem Begrüßungsprosecco bringen zwei hochkarätige Live-Bands – „Nightfire“ und „German Scotch“ – sowie zwei DJs die ganze Nacht Stimmung pur!

Ab 21 Uhr tritt als Hauptact die Top 40 und Coverband „Nightfire“ (Foto) im großen Saal auf. „Nightfire“ ist die wahrscheinlich angesagteste Coverband aus dem Raum Paderborn, die mittlerweile selbst den hohen Norden sowie den Süden der Republik erobert hat. Aktuelle Chart-Stürmer sowie die partytauglichsten Hits aus 30 Jahren Rock und Pop, garniert mit schrägen Show-Einlagen, garantieren ein besonderes Live-Erlebnis und Party pur bis 2 Uhr. Ab 2 Uhr drehen die Turntable heiß. Mit Dance-Classics, Charts und funky Grooves dürfen die Tanzsohlen bis in den frühen Morgen zum Glühen gebracht werden.

Für diejenigen, die es rockiger mögen, gibt es eine Rockdisco im Kleinkunstsaal. Ab 21 Uhr darf von „AC/DC“ bis „ZZ Top“ alles weggerockt werden, was die Waden hergeben.

Ein besonderes Silvester-Highlight gibt es in diesem Jahr in der Cafeteria mit „German Scotch“. Bei „German Scotch“ stehen Soul, Funk, Pop, Rock und Folk, gepaart mit enormer Power, energiegeladenem Entertainment und dem extrovertierten britischen Frontman Paul Gough, auf dem Programm. Anschließend Aftershowparty unter dem Motto „Oldies but Goldies“!

Außerdem versüßt eine schummrige Cocktailbar mit leckeren Mixgetränken die Nacht. Ebenfalls für kleines Geld gibt es mediterrane Häppchen und Speisen am Buffet.

VVK: 20,- € zzgl. Geb.; AK: 23,- €

Kartenvorverkauf: Paderborner Ticket-Center, Ticket Direct, Akka und Kulturwerkstatt

Beginn: 20 Uhr