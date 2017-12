Silvesterparty in der Kulturwerkstatt

Die größte Silvesterparty Paderborns steigt auch dieses Jahr wieder mit einem Hammerprogramm in der Kulturwerkstatt. Nach einem BegrüßungsSecco bringen zwei hochkarätige Live-Bands, sowie drei DJs die ganze Nacht Stimmung pur!

Ab 21 Uhr tritt als Hauptact die Top 40- und Coverband „Nightfire“ im großen Saal auf. „Nightfire“ ist die wahrscheinlich angesagteste Coverband aus dem Raum Paderborn, die mittlerweile selbst den hohen Norden sowie den Süden der Republik erobert hat. Aktuelle Chart-Stürmer sowie die partytauglichsten Hits aus 30 Jahren Rock und Pop, garniert mit schrägen Show-Einlagen garantieren ein besonderes Live-Erlebnis und Party pur. Ab 2 Uhr drehen die Turntables heiß. Mit Dance-Classics, Charts und Funky-Grooves dürfen die Tanzsohlen zum Glühen gebracht werden. DJ Famous Beatline bittet zur Floorfreude!

Im Kleinkunstsaal entert um 22 Uhr „Cheap Dirt“ – die mitreißende AC/DC-Tributeband aus Paderborn – die Bühne! Ihr Repertoire umfasst die legendäre Bon Scott-Ära der 70er Jahre – roh und authentisch auf den Punkt gebracht. Dabei legt die Rhythmusfraktion um Simon, Peach und Franz das gnadenlos hämmernde Fundament für Pauls erstaunliche Bon Scott-Stimme und Andys allseits bekannte Angus-Riffs! Davor und danach gibt es für diejenigen, die es weiter rockig mögen, eine Rockdisco mit DJ Final Rocks. Von Mainstream bis Ultimate Rock ist alles angesagt.

In der Cafétéria gibt es ab 20 Uhr „Oldies but Goldies“ mit DJ Sam Goldie. „Abba“, „Beatles“, „Sweet“, aber auch Reggae, Blues, Schlager und bestimmt auch Songs aus Ilja Richters Disco: Licht aus, Spot an!

Außerdem gibt’s für kleines Geld leckere Cocktails und Speisen am Buffet von Alaturka, die man sich selbst zusammenstellen kann.

Karten gibt es beim Paderborner Ticket-Center (05251/299750 ), bei Ticket Direct (05251/280512), bei Alaturka (05251/3901100) sowie in der Kulte (05251/31785).

VVK 20,- € zzgl. Vorverkaufsgebühren, AK 23,00 €

Beginn: 20 Uhr