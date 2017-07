Sommernachtslieder vom 7. bis 9.7. im Kloster Dalheim

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr holt die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur in Kooperation mit dem KulturBüro-OWL auch in diesem Sommer renommierte Musiker nach Ostwestfalen-Lippe. Im einzigartigen Ambiente des historischen Ehrenhofs des ehemaligen Klosters Dalheim erleben Besucherinnen und Besucher des 2017 dreitägigen Freiluftfestivals musikalische Unterhaltung auf höchstem Niveau.

In diesem Jahr dabei sind am 7. Juli (20 Uhr) Manfred Maurenbrecher & Stoppok, am 8. Juli (20 Uhr) Felix Meyer & Wolf Maahn sowie am 9. Juli (15 Uhr) Zucchini Sistaz & Tiffany Ensemble; Moderation: Götz Alsmann.

Bei Regen werden kostenlos Regenponchos zur Verfügung gestellt. Das Mitbringen von Regenschirmen ist nicht gestattet.

Karten unter Telefon 05292/9319224 und unter kloster-dalheim@lwl.org.