Stadtfest Bad Lippspringe vom 7. bis 9.10.

Bad Lippspringe feiert gern und oft. Das Stadtfest ist unbestritten einer der Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungskalender – Kirmestrubel inklusive. Bis zu 40.000 Besucher bringen die Badestadt an den drei Festtagen zum Schwingen. Die Eröffnungsfeier verspricht eine „Mords-Gaudi“. Ähnlich wie beim großen Vorbild, dem Oktoberfest in München, setzt der Bürgermeister alles daran, mit möglichst wenigen Schlägen das erste Bierfass anzustechen.

Der Kirmesrundkurs um das Karree zwischen dem Rathausvorplatz und dem Schäferbrunnen eröffnet viele interessante Stellflächen für Fahrgeschäfte und Kirmesbuden.

Das Festzelt im Ehrenhain mit einer Ü 25 Party mit DJ Sebastian Cepin sowie der Band „The Monotypes“ (Foto) am Samstag sowie einem bayrischen Frühschoppen mit den „Würzbuam“ am Sonntagmorgen sorgen für Spaß und Unterhaltung. Der Kinderflohmarkt am Samstag und Sonntag und das Programm „Allerlei Spaß für Groß und Klein“ am Sonntagnachmittag werden auch in diesem Jahr den Kirmesrundkurs beleben. Lassen Sie sich überraschen!

Daneben sind der Seniorennachmittag, Jugendveranstaltungen und das Handwerkerfrühstück feste Bestandteile des Programms. Auch 2017 wird vor dem Bierfassrollen wieder für Kinder von 5-10 Jahren ein lustiges Mega-Murmel-Rollen mit riesigen Kugeln angeboten.