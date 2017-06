Sweat am 10.6. in der Kulturwerkstatt

Nach einer erfolgreichen Premiere geht das Reggae- & Dancehalleventreihe “Sweat“ in die nächste Runde. Am 10. Juni haben die Veranstalter wieder ein Superprogramm im Gepäck! Die Besucher/innen erwartet eine bunte Mischung aus Reggae- & Dancehallkünstlern sowie die besten DJs und Tänzer des Landes.

DJ Ras Ervin, DJ Nexus, Iniman und das Supersonic Soundsystem aus Berlin werden die Plattenteller kreisen lassen und mit ihren MCs und “Fireblack“ so richtig einheizen! Darüber hinaus wird die Dancehall & Afrobeat Dancecrew “Qualityme“ mit der aktuellen Dancehallqueen 2017 – Miss Venergy – eine heiße Show aufs Parkett legen.

Fürs leibliche Wohl gibt es köstliches Jamaican Food (auch vegetarisch) & Jamaican Drinks.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 5,- € (Boom Bap Store, Lötlampe, Beauty Atelier, Ticket Direct), an der Abendkasse bis 0.00 Uhr 8,- € und danach 10,- €. Let’s Sweat!

Einlass ab 20 Uhr.